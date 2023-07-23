الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. إيفرتون يضم دنجوما لمدة موسم معارا من فياريال

دنجوما
دنجوما

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسميًا اليوم الأحد، ضم الهولندي أرنوت دنجوما قادمًا من صفوف فياريال الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 26 عامًا بعقد حتى صيف 2024.

 

ولعب دنجوما معارًا الموسم الماضي لصفوف توتنهام الإنجليزي وشارك في 12 لقاء وسجل هدفين.

ولعب دونجوما مع فياريال الإسباني موسمان حيث شارك في 51 لقاء بجميع المسابقات وسجل 22 هدفًا.

وكان إيفرتون تمكن من البقاء في البريميرليج في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي حيث احتل المركز الـ 17 بصعوبة.

إيفرتون إيفرتون الإنجليزي أرنوت دنجوما فياريال دنجوما

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