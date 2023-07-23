الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رياضة الإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو في مراكز الشباب

احتفالات مراكز الشباب
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بجميع مراكز الشباب بالإسكندرية "احتفالات ذكرى ثوره 23 يوليو"، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء الشريف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورعاية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.


تضمنت الاحتفالات رفع الأعلام وإطلاق الاغاني الوطنية، وتحية العلم وندوات عن الثورة المجيدة ومعارض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة،  وذلك بمشاركة الفرق الكشفية والإرشادية والجوالة والجوالات، وأندية التطوع وشباب البرلمان وأندية الفتاه والمرأة، والفرق الرياضية، وفرق الطلائع للفن  التعبيري والمتطوعين.

 

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفالات تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء والشباب والتعرف علي قصص ملهمة في الوطنية وحب الوطن.

 

وأضافت إنه يتم الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب والقوات المسلحة الباسلة، وأن ما تحقق من أهداف ستظل عالقة في أذهان المصريين جميعا، مشيرة إلى أن تلك الثورة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصرى العظيم إلى تطلعات وآمال الشعب في الحياة، والتى تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة، حيث قدم ولا يزال الجيش المصرى العظيم التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، وسيظل هو درع الوطن وحصنه المنيع.

 

ومن جانبه هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

 

وقال محافظ الإسكندرية إن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. 

احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ذكرى ثورة 23 يوليو الاحتفالات رفع الأعلام وإطلاق الاغاني الوطنية الثورة المجيدة

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