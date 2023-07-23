الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ساحات ومواقف جديدة بين شارع فيصل وكوبرى المنشية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن مخطط أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبرى المنشية.

 وأوضحت محافظة الجيزة أنه يجرى إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب 110 سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين، وذلك في المنطقة الممتدة بمسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل. 

وتابعت المحافظة أن مسار الترعة بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية سوف يشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني. 

وتنفذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع بتنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

تطوير ترعة المريوطية شارع فيصل ساحات انتظار محافظة الجيزة محافظ الجيزة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

قرار لوزارة التجارة والصناعة بمد فترة صلاحية لحوم وأسماك مجمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش