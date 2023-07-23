الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل فحص "الزراعة" لـ 3000 عينة وشهادة منتجات غذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى أثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين، قامت معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو تفحص وتصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة للمنتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن المعمل تسلم 1200 عينة من العملاء خلال الإجازة من الخميس الماضي حتى اليوم، كما قام بإصدار 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن. 
 
وفي ذات السياق، صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد، وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.

وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.

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