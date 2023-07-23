تقديم 412 ألفًا و107 خدمات فى المبادرات الرئاسية

وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة..

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديم 412 ألفا و107 خدمات من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس السبت 22 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها «100 يوم صحة» تضمنت 14 ألفا و140 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 33 ألفا و125 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ7 آلاف و474 طفلا، فيما قدمت 47 ألفًا و58 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة قدمت 3 آلاف و258 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و147 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1975 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 16 ألفا و806 استمارات استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و424 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفا، و13 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و333 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 122 ألفا و 481 طفلا .

واستطرد «عبد الغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 2873 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 46 ألفا و450 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».