الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة 100 يوم صحة.. تقديم 20 ألفا و278 خدمة في كفر الشيخ

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قدمت حملة 100 يوم صحة بمحافظة كفر الشيخ، 20 ألفا و278 خدمة في يوم واحد، وتضمنت 1547 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وبلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3024 خدمة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 251 طفلا، وقدمت 1749 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  مناشداً جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة قدمت 490 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و 238 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وأضاف الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، إن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات الكشف في العيادات الخارجية بالقطاع العلاجي لعدد 11848 مواطن، كما بلغ عدد حالات قوائم الانتظار 5 حالات عظام، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 140 مواطنـ، وعدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3160 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3738 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3823 طفلا.

‏وأكد الدكتور طارق الشربيني، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

100 يوم صحة الصحة المواطنين كفر الشيخ السيسي

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