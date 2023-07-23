الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طنيّ دواجن ولحوم فاسدة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط ٢.١ طن لحوم و دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت الضبطيات ٣٥٠ كيلو مفروم ومقطعات لحوم داخل سوبر ماركت بحي العجوزة، و٢٤٠ كيلو دواجن كاملة، ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال بحي الدقي، وضبط  ٦٠ كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية و٢٨٠ كيلو مقطعات لحوم غير صالحة بمحال بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور و ٥٥٠ كيلو مصنعات لحوم  غير صالحة للاستهلاك بمحال بشارع البحر الاعظم بحي جنوب و ١٦٠ كيلو مفروم لحوم غير صالحة بهضبه الأهرام بحي الهرم وضبط تروسيكل به ٤٦٠ كيلو دوبريهات ودهون  وحيوانية غير صالحة بالوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٧ محاضر مخالفة. 

ووجّه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

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