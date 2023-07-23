حملات تموينية على المخابز البلدية فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، سمير البلكيمي- مدير الرقابة التموينية حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن المرور مركزى إيتاى البارود وشبراخيت، تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبز تصرف فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و6 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين بمقر المخبز وقت المرور، وآخر لعدم وجود ميزان حساس بمقر المخبز.

كما تم تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور .

كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة الدلنجات، وتم ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، و3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفى مركز كفر الدوار تم ضبط مخبز بلدي مدعم تصرف في 10 شيكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و9 مخابز بلدي قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وبمركز المحمودية تم ضبط مخبز بلدي مدعم لإنتاجه خبزًا بلديًا ناقص الوزن بمقدار 22 جرامًا فى الرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و9 مخابز بلدية لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخابز بلدية لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، ومخبز لعدم وجود سجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.