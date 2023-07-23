ضبط مسجلين خطر بتهمة سرقة سور حديدي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجلين مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.