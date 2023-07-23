أبرزها ضبط التكييف على 24.. شعبة الأجهزة تقدم نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، بعض النصائح لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الأجهزة في ظل الانقطاع المتكرر حاليا وبشكل عام.

وقال هلال: "أزمة انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال الفترة الحالية هي ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية"، مشيرًا إلى أن الشبكة قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجاوات، في حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى 36 ألف ميجاوات. وأضاف: "بيان شركة الكهرباء بشأن موعد تخفيف الأحمال الكهربائية لم يحدد المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها، خاصةً أن هناك مرضى الغسيل الكلوي في المنزل، لذلك يجب التنويه عن التوقيت المحدد وفي أي منطقة سيتم قطع الكهرباء، لإتاحة الفرصة للجميع لاتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وقدم "هلال" عددًا من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل: فتح الثلاجة بشكل متناسب وضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة وإغلاق باب الغرفة، وتشغيل غسالة الملابس أو الأطباق دورة كاملة، وفي حالة غسالة الملابس إذا كانت البقع على الملابس بسيطة يفضل استخدام مياه باردة في غسلها، وضرورة فصل فيشة سخان المياه وجميع الإضاءات غير المستخدمة، وتغيير اللبمات الحمراء إلى الموفرة للطاقة، وضرورة فصل الفيشة من جميع الأجهزة من المصدر الكهربائي قبل النوم: الميكرويف، شاحن الموبايل، الغسالة، والتليفزيون والدش وغيرها.