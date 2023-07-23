"القاهرة الإخبارية": الكنيست الإسرائيلى يبدأ مناقشاته بشأن التعديلات القضائية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الكنيست الإسرائيلي يبدأ مناقشاته بشأن التعديلات القضائية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع الحالي.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الإثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "العظمة اليهودية"، وينص على إغلاق خلية طلابية "تنظيم طلابي في أروقة الجامعة" تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من المؤسسة الأكاديمية المعنية".