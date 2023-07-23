الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات راغبي الالتحاق إلكترونيًا

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

يواصل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة لهذا العام، من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات للعام الماضي حتى 10 أغسطس المقبل.

وتسهيلا على الطلاب، أتاحت أكاديمية الشرطة هذا العام، التقديم أون لاين، عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ومنه إلى أكاديمية الشرطة وتسجيل البيانات والانتظار لحين تحديد مواعيد الاختبارات.

وبدأ الموقع يستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجّي الجامعات للعام الماضي حتى 10 أغسطس.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليمية في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها.

وزارة الداخلية الجامعات الالتحاق مواعيد الاختبارات

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