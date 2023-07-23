الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 224 طن قمامة و17 طن أتربة بالفيوم

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة وتشجير وتمهيد للطرق بمحافظة الفيوم

 

أعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، فقد تم أمس القيام بحملات نظافة ورفع الأتربة بطريق القاهرة /الفيوم وطريق بحيرة قارون، وطريق سنورس/بيهمو، وتمهيد عدد من طرق القرى.

بالإضافة إلى حملات تشجير قامت بتنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة وري الأشجار، كذلك تنفيذ حملات نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس، لرفع مخلفات سوق السبت.

وأسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع (224) طن قمامة و(17) طن أتربة.

 كذلك صرح رئيس المركز، بأن الوحدة المحلية بقرية بيهمو قامت أمس بإزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية بزمام القرية، الأولى عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على مساحة (6) أسهم، والثانية أسوار حول قطعة أرض بمساحة(6) أسهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بجميع مراكز المحافظة، بإجمالي 677 مليون و577 ألف جنيه، كما تابع مشروعات الرصف المزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024، حسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، بكل مركز من مراكز المحافظة، وعددها 42 طريقاً، بتكلفة تبلغ 196 مليوناً و651 ألف جنيه، وأكد محافظ الفيوم، أن عمليات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية الجديدة، سيتم طرحها وإسنادها والإشراف عليها من خلال مديرية الطرق، لضمان انهاء كافة الأعمال في المواعيد المحددة، وبالمعايير والمواصفات المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق، بمراجعة خطط مراكز المحافظة الستة المقترحة، الخاصة برصف الطرق، والاحتياجات، والمقايسات، التي تم إعدادها، ومراجعة المحاضر التنسيقية الخاصة بشركات المرافق، والتنسيق مع رؤساء المدن لتحديد منسق عن كل مركز.

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حملات نظافة أعمال تشجير وتمهيد للطرق الفيوم

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