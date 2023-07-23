الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحي يشارك فى خسارة الوكرة القطرى أمام لاس بالماس

حمدى فتحي
حمدى فتحي

شارك الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثا لصفوف الوكرة القطري، في خسارة فريقه الجديد أمام لاس بالماس الإسباني بهدفين دون رد، وذلك خلال معسكر الفريق المقام في إسبانيا.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 22 عن طريق خافيير مونيز، قبل أن يسجل ساندرو راميريز الهدف الثاني لصالح لاس بالماس في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وكان حمدي فتحي قد لعب بديلاً في انتصار الوكرة على إستيبونا الإسباني بهدف نظيف، في أولى مباريات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وانضم حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري خلال هذا الصيف قادما من الأهلي بعقد يمتد 4 مواسم مقابل 3 مليون دولار.
 

حمدى فتحى الوكرة القطري لاس بالماس مباراة ودية

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