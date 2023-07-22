السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إصلاح خط طرد محطة مياه الصعايدة.. عودة ضخ مياه الشرب لمركزي مغاغة والعدوة

انتهاء إصلاح خط الطرد
انتهاء إصلاح خط الطرد الرئيس لمحطة مياه الصعايدة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، عن عودة ضخ المياه إلى مركز العدوه وقرى غروب مغاغة وذلك بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح خط طرد محطة الصعايدة 800 م. 

 

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة العمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين في القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمتابعة أعمال الإصلاح والصيانة لخط المياه 800م خط طرد بمحطة مياه الصعايدة بمنطقة غرب مدينة مغاغة والذي يتم من خلاله توزيع المياه على قرى غرب مغاغة وذلك بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين بتكرار انقطاع المياه بصفة مستمرة عن مناطق غرب مغاغة. 

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي قامت بالعمل على إصلاح خط المياه ٨٠٠م بشارع الأهرام بحي غرب مغاغة الموصل لمركز ومدينه العدوه وقرى غروب مغاغه والمتسبب في تكرار انقطاع المياه وذلك في تواجد نواب رئيس المركزوالمدينة والتي بدأت أمس الجمعة واستمرت حتى اليوم.

 

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المنيا عودة ضخ مياه الشرب لمركزي وقري مغاغة والعدوة بالمنيا إصلاح خط الطرد الرئيسي محطة مياه الصعايدة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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