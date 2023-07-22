رياض محرز يوقع رسميًا لأهلى جدة

أعلنت صحيفة الرياضية السعودية، عن أن نادي أهلي جدة السعودي، حصل رسميًا على توقيع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: "الجزائري رياض محرز يوقع رسميا مع الأهلي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وينتظر انضمامه إلى معسكر الفريق الخارجي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبذلك، سيكون محرز، ثالث التعاقدات الصيفية لأهلي جدة، على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وكان رياض محرز، قد تخلف عن السفر مع بعثة مانشستر سيتي، التي تسافر إلى اليابان، لخوض جولة الفريق الإعدادية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وانضم النجم الجزائري، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى مانشستر سيتي، صيف عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي.

وخلال مسيرته مع «سيتي»، شارك النجم الجزائري– البالغ من العمر 32 عامًا– في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.