"الفيوم" توقع عقود إنشاء أول مصنع أجنبي بالمحافظة مع "يازاكي" اليابانية الإثنين

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تغطية مراسم توقيع العقود بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم، الإثنين المقبل.

ويشهد مراسم التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير الياباني في القاهرة، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.

ويأتي توقيع التعاقد بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات، في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

يتم توقيع التعاقد بفندق هلنان أوبرج الفيوم، يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023م، ويعقب التوقيع، تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز يوسف الصديق، وكذا تفقد طريق الجناين، وافتتاح المركز التكنولوجي المطور بمركز أبشواي.