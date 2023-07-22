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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عبدالشافى يؤازر لاعبى الزمالك قبل البطولة العربية

محمد عبد الشافي لاعب
محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك

تواجد محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

جاء حضور محمد عبدالشافي من أجل مؤازرة الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبون على تحية اللاعب والاطمئنان عليه.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء إعارتهم لبعض الأندية التي كانوا يتواجدون بها على سبيل الإعارة من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

الزمالك البطولة العربية محمدعبد الشافي اتحاد المنستيري التدريبات الجماعية كالورس أوسوريو

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