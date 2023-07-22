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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرتيتا يحسم مصير توماس بارتى مع أرسنال وموقفه من الصفقات الجديدة

توماس بارتى
توماس بارتى

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن مصير لاعبه توماس بارتي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم توماس بارتي بإمكانية الرحيل عن صفوف أرسنال في الصيف الحالي، في ظل تلقيه عروضًا من الدوري السعودي.

يأتي ذلك بعد تراجع نسبي لأداء لاعب الوسط الإنجليزي، صاحب الـ30 عامًا، في مباريات أرسنال في الموسم الماضي 2022/ 2023.

أرتيتا يحسم مصير توماس بارتي مع أرسنال

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات أرتيتا: "توماس بارتي لاعب مميز في أرسنال، نحن نحبه ونحترمه كثيرًا".

وعن مصير بارتي مع أرسنال، أكد أرتيتا: "أتوقع استمراره مع الفريق في الموسم الجديد 2023/ 2024، هذه رغبته أيضًا، والتي أوضحها لي في كل مرة نتحدث معًا".

وأكد: "أنه مهم للغاية بالنسبة لنا، ونريده في الفريق بالتأكيد، لذلك لا يوجد شيء عن رحيله على الإطلاق".

وبسؤاله عن الميركاتو الصيفي الحالي، أجاب أرتيتا: "لا تزال هناك تحركات في الوقت الحالي، سيكون هناك الكثير من القادمين والمغادرين".

واختتم أرتيتا تصريحاته: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن هذا الأمر، ولكننا نريد تحسين الفريق وتطويره، استعدادًا للموسم الجديد".

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد وديًا، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

يذكر أن فريق أرسنال قد أنهى الموسم الماضي 2022/ 2023، بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 84 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط.

أرتيتا توماس بارتي بارتي ارسنال الدوري السعودي الميركاتو الصيفي

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