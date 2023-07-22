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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معاون وزير الزراعة: الوزارة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف الصادرات الزراعية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في ملف الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم فتح أسواق جديدة خلال السنوات الأخيرة.
وقال القرش في تصريحات، إن مصر دخلت أكثر من 80 سوقًا جديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الأسواق التي تقوم مصر بتصدير المنتجات الزراعية لها بلغ 163 سوقًا في مختلف دول العالم.
وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 5 يوليو الجاري 4 ملايين و654 ألفًا و246 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717 ألفًا و896 طنًا عن العام الماضي.
وأوضح معاون وزير الزراعة أنه لأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن، نتيجة جهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديري.
يشار إلى أن تقرير الحجر الزراعي الصادر مؤخرًا قد أشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، والعنب.

 

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