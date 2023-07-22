تقرير لـ"إكسترا نيوز" يرصد إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يسلط الضوء على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إنجازات التحالف الوطني:

توفير 39 ألفًا و500 فرصة عمل لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

إطلاق مبادرة "ازرع" لدعم وتحسين أحوال صغار الفلاحين.

غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى.

تنسيق مشترك مع الحكومة لوضع التبرعات في مكانها.

معاش شهري منتظم لعدد 350 ألف أسرة.

زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات لـ100 ألف فلاح.

توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه.