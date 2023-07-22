ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير لـ"إكسترا نيوز" يرصد إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى (فيديو)

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يسلط الضوء على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إنجازات التحالف الوطني:

توفير 39 ألفًا و500 فرصة عمل لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

إطلاق مبادرة "ازرع" لدعم وتحسين أحوال صغار الفلاحين.

غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى.

تنسيق مشترك مع الحكومة لوضع التبرعات في مكانها.

معاش شهري منتظم لعدد 350 ألف أسرة.

زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات لـ100 ألف فلاح.

توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه.

التحالف الوطني إنجازات إنجازات التحالف الوطني الاقتصادية اكسترا نيوز ترصد

مواد متعلقة

الجمهور يشعل حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

عن اعتزال زوجته.. رامي جمال: “قولتلها كملي بس مش هنتجوز”

"يا أهل الله ياللى فوق".. انطلاق حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة (بث مباشر)

رامى جمال يفجر مفاجأة: "عندى مشكلة فى الخلفة"

مُطالبًا بإلغاء خانة الديانة بالبطاقة.. نبيل شرف الدين: "تفعيلًا لمبدأ المواطنة"

نبيل شرف الدين: "أنا مسلم ابن مسلم.. وجدي كان قاضي شرعي"

هانى الناظر: احذروا تلك العادات خلال الموجة الحارة

محافظ الفيوم: 121عيادة تقدم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" (فيديو)

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»