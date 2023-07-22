في ذكرى الأنبا أثناسيوس الأول.. تعرف على أبرز مؤلفاته والكنائس التي بناها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ 61 لرحيل الأنبا أثناسيوس الأول مطران بني سويف والبهنسا 1925- 1962م.

وذكرت الصفحة الرسمية لإيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، في نشرة تعريفية عنه إنه يعزى بالفضل لهذا الأب الأسقف أنه قام بطبع ونشر الكتب الطقسية المستعملة فى صلوات الكنيسة باللغتين القبطية والعربية وهى:

1- السر الجلي سنة 1918 .

2- طروحات وابصاليات الميلاد والغطاس سنة 1920 وأعيد طبعه سنة 1957 .

3- اللقان والسجدة سنة 1921 وأعيد طبعه سنة 1957 .

4- البصخة المقدسة سنة 1921 وأعيد طبعه سنة 1949 .

5- قطمارس الصوم الكبير سنة 1922 وأعيد طبعه 1953 .

6- الرسامة وتكريس أوانى المذبح ووضع حجر الأساس للكنائس وطبخ الميرون سنة 1959. ونسخ الابصلمودية قبطي في 14 أبريل 1908م.

وكان محباً للعمار وفى أيامه بنيت مدارس الأقباط الثانوية والإعدادية بنين والإعدادية بنات والابتدائية المشتركة وكلها ببنى سويف .

وفي مدة أسقفيته صار اهتمام كبير بإنشاء وبناء وتوسيع وترميم عدة كنائس في نواحي مختلفة وهى :

1- كنيسة السيدة العذراء (المستجدة) بمدينة الفشن بنيت عام 1925 .

2- كنيسة مار جرجس بالواسطى بنيت عام 1932 ودشنها في الأحد 15 يناير 1933 .

3- توسيع كنيسة مار جرجس بناحية بني بخيت بمركز بني سويف في عام 1947 .

4- عمل سقف مسلح للمبني القديم لكنيسة مار جرجس بمدينة ببا في عام 1947 .

5- كنيسة مار مرقس بمدينة بني سويف بحي مقبل الجديد بنيت عام 1952 .

6- كنيسة مار جرجس بعزبة بشرى باشا حنا الكبرى تبع ناحية الجفادون بمركز الفشن أنشئتت في عام 1953 وأعيد بناؤها في عام 1962 .

7- كنيسة القديس أبا كلوج بناحية الفنت بمركز الفشن أعيد بناؤها نحو 1956 ودشنها في فبراير 1957 .

8- كنيسة السيدة العذراء بعزبة أبو هاشم تبع ناحية أبو شربان بمركز ببا أنشئت في عام 1959 .

9- كنيسة مار جرجس بعزبة نصير ناحية مزورة بمركز سمسطا أنشئت في نحو عام 1960 .

10- كنيسة السيدة العذراء بناحية أشمنت بمركز الواسطى أصبحت تابعة لإيبارشية بني سويف ابتداء من عام 1960 بعد أن كانت تابعة لخدمة رهبان دير أنبا أنطونيوس منذ إنشائها في عام 1916 إلى هذا الوقت .

11- كنيسة السيدة العذراء بديرها ببياض (النصارى) شرقي بني سويف أعيد بناؤها في نحو عام 1960-1962 ، غير ما قام به قبلا من بناء 60 غرفة لخدمة زوار الدير .