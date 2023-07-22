الأقباط الكاثوليك يحتفلون بذكرى الطوباوية ماريا إينيس تيريزا للقربان المقدس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى الطوباوية ماريا إينيس تيريزا للقربان المقدس، وبهذه المناسبة قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرته التعريفية عنها إنها ولدت باسم مانويلا دي خيسوس أرياس إسبينوزا في 7 يوليو 1904م ، في إكستلان ديل ريو (في ولاية ناياريت المكسيكية). كانت الخامسة من بين ثمانية أشقاء ولدوا لعائلة مسيحية تقية في وقت اضطهاد بلوتاركو إلياس كاليس للمسيحيين ، غادرت الأسرة المكسيك وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في سن السابعة حصلت على المناولة الأولى. وفى شبابها حضرت مؤتمر تكويني في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 1924م ، وقامت بقراءة سيرة القديسة تيريزا دي ليزيو ، فأرادت أن تكرس حياتها لخدمة الله والكنيسة. وفى 5 يونية 1229م عيد يسوع الملك .

أنضمت لدير " أفي ماريا" في لوس أنجلوس – كاليفورنيا بإمريكا. وبعد إجتيازها مرحلة الابتداء ، أبرزت نذورها الرهبانية المؤقتة في 12 ديسمبر 1930م . في دير أفي ماريا أمام صورة السيدة العذراء المقدسة في غوادالوبي . وبعد عدة سنوات ابرزت نذورها الرهبانية الدائمة في 14 ديسمبر 1933م . عاشت حياة الصلاة وحياة رهبانية منعزلة حتى عام 1949م .

ففي 23 أغسطس 1945م قامت مانويلا إسبينوزا مع ستة من رفيقتها بتأسيس جماعة راهبات التبشيرات الفقيرات الكلاريات للقربان الأقدس المقدس في كويرنافاكا في موريلوس ،وحصلت على المرسوم البابوي في عام 1949م بموافقة البابا بيوس الثاني عشر في 22 يونيو 1951 م وهي جماعة كاثوليكية جديدة ذات نموذج تأملي ورسولي

واتخذت اسم مانويليتا منذ ذلك الحين ، قام إرساليو القربان المقدس الفقراء بتوسيع نشاطهم التبشيري ليشمل بلدانًا مختلفة ، ليس فقط في الأمريكتين ولكن أيضًا في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفى 5 يناير 1953م صرح الكرسي الرسولي بإنشاء جماعة القديسة كلارا الإسيزية الثالثة العلمانية ، التي تطورت بجانب راهبات التبشيرات الفقيرات الكلاريات للقربان الأقدس المقدس. المرسلون هم جماعة إفخارستية ومريمية وإرسالية ، يعيشون حياة التأمل والصلاة مستندين على العناية الإلهية وهو مصدر فرح ، ومركزها يسوع المسيح.

وينذرون النذور الرهبانية الثلاثة الفقر والعفة والطاعة . ويشهدون على الحب الأخوي "دائمًا بروح التفاهم والخدمة ، ويعيشون في المحبة والسلام ، والمحبة هي ما يشجعنا على العيش ليس من أجل أنفسنا ولكن من أجل كل نفس في حالة احتياج".

تركت الأم ماريا إينيس تيريزا العديد من الكتابات (أكثر من 6000)رسالة ومجلد ، بالإضافة إلى 36 دار تبشيرية في 14 دولة حول العالم وتعمل كهنوتية في سيراليون والمكسيك. وتوفيت في روما (إيطاليا) في 22 يوليو 1981 ، بعد بضعة أشهر فقط من استقبال البابا يوحنا بولس الثاني في 9 ديسمبر 1980م. وتم تطويبها في 21 ابريل 2012م من قبل الكاردينال أنجيلو أماتو مندوباً للبابا بنديكتوس السادس عشر .