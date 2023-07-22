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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرقة التذوق للموسيقى العربية تواصل عروضها الفنية فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدمت فرقة التذوق للموسيقي العربية، عددا من العروض الفنية لليوم الثاني على التوالي بمسرح النادي الاجتماعي بمطروح، وذلك ضمن فعاليات برنامج “ثقافتنا في إجازتنا”، الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة.


جاء ذلك  بحضور  أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لأقليم غرب ووسط الدلتا، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح، وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي، وعددا من مجلس إدارة النادي وقيادات وزارة الثقافة واهالي مطروح.


وقدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية عددا من الفقرات الغنائية المتنوعة التي شملت أغانى الزمن الجميل والأغاني العربية بقيادة المايسترو محمود أبوزيد، وسط سعادة وفرحة أبناء محافظة مطروح.

فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
فرقة التذوق للموسيقي العربية
أهالي مطروح أغاني الزمن الجميل الهيئة العامة لقصور الثقافة المايسترو محمود أبو زيد ثقافة مطروح ثقافتنا في اجازتنا مطروح

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