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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مُطالبًا بإلغاء خانة الديانة بالبطاقة.. نبيل شرف الدين: "تفعيلًا لمبدأ المواطنة"

نبيل شرف الدين
نبيل شرف الدين

طالب الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، بإلغاء خانة الديانة من البطاقة مثل جواز السفر، وذلك تفعيلًا لمبدأ المواطنة.

وأضاف “شرف الدين” خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، ويذاع على قناة "النهار"، أن الإخوان والسلفيين كانوا سببًا في الفتنة، وتابع: "التيارات المتطرفة نجحت في تحقيق أهداف الاستعمار البريطاني، وفجروا لغمًا داخل المجتمع المصري من خلال إثارة الفتنة.

نعيش دولة المواطنة التي أقرها الدستور 

وتابع: "نحن نعيش في دولة المواطنة التي أقرتها جميع الدساتير المصرية، وهي أن لكل إنسان الحرية في الاعتقاد بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس".

 

نبيل شرف الدين إلغاء خانة الديانة من البطاقة جواز السفر البطاقة خانة الديانة إلغاء خانة الديانة

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