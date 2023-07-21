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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كهربا أفضل لاعب فى الجولة 33 ببطولة الدورى

محمود كهربا
محمود كهربا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الأفضل في الجولة 33 ببطولة الدوري.

وجاء اختيار الجماهير لمحمود كهربا بعد منافسة مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وصلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا وياو أنور مهاجم الإسماعيلي.

وكان محمود كهربا قد سجل هدفا في تعادل الأهلي مع حرس الحدود في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد القاهرة، في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

واحتفل لاعبو الأهلي والجهاز الفني مع الجماهير عقب المباراة بعد تسلم درع الدوري الذي توج به المارد الأحمر للمرة رقم 43 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي يومي الأحد والأربعاء المقبل في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري.

محمود كهربا الدورى المصرى رابطة الأندية لاعب الجولة

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