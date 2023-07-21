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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى المناعة: مرضى الحساسية الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة

الحساسية والمناعة
الحساسية والمناعة

أوضح استشاري الحساسية والمناعة، الدكتور أمجد الحداد، أهم وأشهر التطورات الصحية التي يتعرض لها الإنسان مع ارتفاع درجات الحرارة، مُشيرًا إلى أن أهمها هو الشعور بفقدان السوائل والهبوط والإجهاد العام. 

وأضاف “الحداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هناك فئة من الناس يجب توجيه العناية لهم بشكل مكثف، وهم كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن هذه الفئات تكون معاناتهم أكبر خلال هذا التوقيت. 

وتابع: "مرضى الحساسية هم الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة ونقص الأكسجين، لافتاً إلى أن الأزمات التنفسية يشعر بها الشخص العادي، لكنها تكون سيئة جدًا على مريض حساسية الصدر، حيث يدخل مريض حساسية الصدر في نوبات من الأزمات الربوية بسبب ارتفاع الرطوبة ونقص الأكسجين في الجو. 

ووجه استشاري المناعة، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية وأصحاب الأمراض المزمنة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحراري، قائلًا: "إن النزول للشارع يجب أن يكون للضرورة القصوى، ويجب تجنب النزول في أوقات الظهيرة، وإذا كان هناك اضطرار للنزول يجب ارتداء الكابات وأغطية الشمس ونظارات الشمس الواقية، وشرب المياه بكميات كثيرة جدًا وارتداء الملابس البيضاء الشفافة".

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