قبل الفاشون شو.. ألوان مناسبة للرجال للتمتع بفعاليات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة هو حدث ثقافي وترفيهي يقام في مدينة العلمين الساحلية، يضم العديد من الفعاليات المتنوعة مثل المعارض والورش والحفلات الموسيقية ومن بين هذه الفعاليات، يبرز فاشون شو، وهو عرض أزياء يستعرض آخر صيحات الموضة للرجال والنساء في مصر والعالم أجمع حيث يشارك فيه الكثير من مصممي الأزياء في العالم.

مع انتشار الثقافة والأناقة في مجال الأزياء، أصبح من الضروري تنظيم فعاليات تجمع بين عشاق الموضة والفاشون، وفي هذا السياق، تهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أحدث صيحات الموضة وتصاميم المصممين المبتكرين في مجال الأزياء.

من المقرر دعوة عدد كبير من المصممين المحترفين المحليين والعالميين لعرض تصاميمهم الفريدة والمبتكرة، كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات مثرية حول أحدث اتجاهات الموضة وأهم التحديات التي تواجهها هذه الصناعة.

كما سيتم تنظيم عروض الأزياء التي تتضمن أزياء راقية وعصرية، بالإضافة إلى استعراضات استثنائية للمجوهرات والاكسسوارات، ولكن قبل أن تحضر فاشون شو، عليك أن تختار أزياء مناسبة لك كرجل لتستمتع ببقية فعاليات المهرجان بأناقة وراحة، فما هي أفضل الأزياء الرجالية لهذه المناسبة؟.

بالنسبة للألوان المناسبة لهذا المهرجان، فهي تعتمد على ذوقك وشخصيتك وما تريد أن تعبر عنه، ولكن بشكل عام يمكنك اختيار من بين الألوان الحيوية والصاخبة التي تعطي إحساسا بالفرح والحياة، مثل الأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي، أو الألوان الهادئة والناعمة التي تعطي إحساسا بالرقة والأناقة، مثل الرمادي والبيج والزهري والسماوي.

كما يمكنك أن تجرب مزج الألوان المتناسقة أو المتباينة في إطلالتك، لتخلق تأثيرًا جذابًا ومميزًا، فمثلًا يمكنك ارتداء سروال برامودا أزرق مع قميص أصفر، أو سروال رمادي مع قميص زهري، أو سروال بنفسجي مع قميص أبيض.

تذكر أن تختار الألوان التي تتناسب مع لون بشرتك وشعرك وعينيك، وتجنب الألوان التي تبهتك أو تجعلك تبدو متعبا، فإذا كان لون بشرتك دافئا، فتفضل الألوان الدافئة مثل البرتقالي والأحمر والذهبي، وإذا كان لون بشرتك باردا، فتفضل الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر والفضي.