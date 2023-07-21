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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«راقبوا السماء».. تفاصيل اقتران هلال القمر بكوكب المريخ مساء اليوم

الكوكب الأحمر
الكوكب الأحمر

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقترانا بين هلال القمر بكوكب المريخ بالأفق الغربي، حيث يفصل بينهما 3 درجات في منظر مشاهد بالعين المجردة، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 وبداية الليل اقتران هلال القمر بكوكب المريخ بالأفق الغربي حيث سيفصل بينهما 3 درجات في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون هلال القمر أول الحاضرين ثم كوكب الزهرة ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيدو مثل الهلال فى الوقت الحالي.

وأوضحت الجمعية، أنَّ المريخ سيكون خافت جداً وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

وخلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجرام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

هلال القمر

يتكون شكل الهلال من قرص دائري مع جزء من دائرة أخرى أزيلت من الحافة، بحيث يبقى الشكل عبارة عن شكل محاط بأقواس دائرية ذات أقطار مختلفة تتقاطع عند نقطتين (عادةً ما يكون الشكل مغلقًا لا تشمل مركز الدائرة الأصلية). 

كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)

ويُعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البُعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

ويظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.

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