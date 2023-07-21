ضمن فعاليات القوافل الدعوية: انعقاد مقارئ القرآن الكريم للجمهور بسبع محافظات

عُقدت مقارئ الجمهور اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة الجمعة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وضمن فعاليات القوافل الدعوية بسبع محافظات.

ففي مديرية أوقاف البحر الأحمر عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد المركز الإسلامي بمرسى علم، بحضور الشيخ هاني عنتر ذكي السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد محمد مدير الدعوة، والشيخ إبراهيم مغربي إبراهيم مسئول شئون المساجد، والشيخ جمعة بشير عبد ربه مدير إدارة أوقاف مرسى علم.

وفي مديرية أوقاف الشرقية عُقدت مقرأة الجمهور بإدارة الصالحية بالقرين، بحضور الشيخ مجدي بدران عمار مدير مديرية أوقاف الشرقية والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، والشيخ ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة، والشيخ السيد محمد علي موسي مدير شئون الإدارات، والشيخ خالد محمد عطية مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ حازم رشاد السيد مدير إدارة أوقاف القرين والصالحية الجديدة.

وفي مديرية أوقاف الأقصر عُقدت مقرأة الجمهور من مسجد العتيق بإسنا، بحضور الشيخ حسن الأمير أحمد محمد مدير إدارة إسنا، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.



وفي مديرية أوقاف المنيا عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الحاج عبد الجابر بقرية تندة إدارة أوقاف ملوي بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وحضور الدكتور حسانين عبد الحكم مدير المديرية، والدكتور عمر خليفة جمعة مدير الدعوة، والدكتور أحمد عزمي مدير الإدارات، والشيخ محمود محمد توفيق مدير المتابعة، والشيخ محمد طلعت مدير إدارة ملوي، والسادة المفتشين بإدارة ملوي.

وفي مديرية أوقاف قنا عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الست حميدة ببندر نجع حمادي، بحضور الدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والدكتور/ أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة، والدكتور عبد الله حارس ملاح مسئول الإرشاد الديني، والدكتور أحمد عبد الحافظ أمين مسئول شئون المساجد، والشيخ محمد رأفت حسن مدير الإدارات، والشيخ الحريري علي عباس مفتش متابعة.

كما عُقدت مقرأة الجمهور بمديرية أوقاف الدقهلية بالمسجد الكبير بعزام، بحضور الشيخ صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس مجلس المدينة المهندس نادر محيي الدين بشير، والشيخ أحمد أبو العمايم إمام المسجد حيث شهدت المقرأة إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

وفي مديرية أوقاف الجيزة عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد المدينة المنورة بأطفيح، بحضور الدكتور السيد مسعد السيد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والدكتور أحمد أبو طالب مسئول الإرشاد بالمديرية، والشيخ السيد علي عمارة مدير خدمة المواطنين بالمديرية، والشيخ محمود خليل مدير إدارة أطفيح.

هذا وقد شارك الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة في الأنشطة الدعوية والقرآنية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم عقد مقرأة الجمهور عقب أدائه لخطبة الجمعة بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، بحضور الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.