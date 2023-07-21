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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

الاحتلال
الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق ظهر اليوم الجمعة، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تضامنية، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وخراطيم المياه، على خيمة تضامنية في بلدة سلوان، للتنديد بمخططات التهويد والهدم المستمرة في البلدة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تعمدت الاعتداء على المشاركين في الخيمة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

من جانبها أفادت مؤسسات مقدسية، أن نحو ٥٠ ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم العراقيل والإجراءات الإسرائيلية المشددة، التي فرضت على مداخل المدينة المقدسة.

الفلسطينيين قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

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