عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق ظهر اليوم الجمعة، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تضامنية، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وخراطيم المياه، على خيمة تضامنية في بلدة سلوان، للتنديد بمخططات التهويد والهدم المستمرة في البلدة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تعمدت الاعتداء على المشاركين في الخيمة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

من جانبها أفادت مؤسسات مقدسية، أن نحو ٥٠ ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم العراقيل والإجراءات الإسرائيلية المشددة، التي فرضت على مداخل المدينة المقدسة.