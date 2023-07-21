منها كتاب "الفقر فى أمريكا".. أوباما يعلن قائمة قراءاته الصيفية

أصدر الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، باراك أوباما، قائمته السنوية لتوصيات الكتب، والتي تضم تسعة كتب متنوعة ما بين الروايات متنوعة الثيمات والكتب غير الخيالية.

قائمة قراءات الصيف

واعتاد الرئيس الأسبق نشر قائمة الكتب التي يقرأها في الصيف منذ عام 2009، وأصدر قائمة لكل عام منذ ذلك الحين، باستثناء عامي 2012 و2013.

نشر أوباما قائمة هذا العام على "إنستجرام"، وكتب موضحًا: هذه بعض الكتب التي أقرأها هذا الصيف، اطلع عليها وأخبرني بما يجب أن أقرأه بعد ذلك.

وقد ضمت القائمة الكتب التالية: