ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها كتاب "الفقر فى أمريكا".. أوباما يعلن قائمة قراءاته الصيفية

باراك أوباما
باراك أوباما

أصدر الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، باراك أوباما، قائمته السنوية لتوصيات الكتب، والتي تضم تسعة كتب متنوعة ما بين الروايات متنوعة الثيمات والكتب غير الخيالية. 

قائمة قراءات الصيف

واعتاد الرئيس الأسبق نشر قائمة الكتب التي يقرأها في الصيف منذ عام 2009، وأصدر قائمة لكل عام منذ ذلك الحين، باستثناء عامي 2012 و2013.

نشر أوباما قائمة هذا العام على "إنستجرام"، وكتب موضحًا: هذه بعض الكتب التي أقرأها هذا الصيف، اطلع عليها وأخبرني بما يجب أن أقرأه بعد ذلك.

وقد ضمت القائمة الكتب التالية: 

  • "الفقر في أمريكا" لماثيو ديزموند، وهو كتاب غير خيالي، نشر هذا العام، ويحلل فيه المؤلف الجذور الاجتماعية للفقر في الولايات المتحدة.. يرى ديزموند في كتابه أن فهم الفقر يتطلب فحص السياسات العامة والقوانين والإعفاءات الضريبية لإظهار كيف تنفق الولايات المتحدة بالفعل مبالغ كبيرة على البرامج الاجتماعية، إذ تأتي أمريكا في المرتبة الثانية بعد فرنسا في هذا الصدد، لكنها تعطي أكبر قدر لمن هم في أقل حاجة لها. 
  • "Small Mercies"، وهي رواية إثارة تدور أحداثها في بوسطن بالسبعينيات، من تأليف دينيس ليهان، مؤلف كتاب "النهر الغامض".
  • "ملك: حياة" لجوناثان إيج، وهو سيرة ذاتية عن مارتن لوثر كينج، وهو من أكثر الكتب مبيعًا في "نيويورك تايمز"، والتي وصفته الصحيفة بأنه "السيرة الذاتية النهائية" لمارتن لوثر كينج.  
  • "Hello Beautiful"، وهي رواية لآن نابوليتانو، تسرد قصة حياة عائلة إيطالية أمريكية، والرواية أيضًا كانت من اختيارات نادي كتاب أوبرا وينفري. 
  • رواية "All the Sinners Bleed" لشون أندريه كوسبي، وهي عمل إثارة عن قاتل متسلسل تدور أحداثها في الجنوب.
  • "بيرنام وود" للمؤلف الحائز على جائزة بوكر، إليانور كاتون، وهي رواية إثارة بيئية. 
  •  "ما لم يستطع نابليون فعله" بقلم دي كيه نورو، وهي رواية تغوص في التوتر بين الهويات الإفريقية والأمريكية.
  • "الرهان: قصة حطام السفينة، التمرد والقتل" لديفيد جران، وهو كتاب غير خيالي عن رهان تمرد القرن الثامن عشر. 
  • "الساعة الزرقاء" لتيفاني كلارك هاريسون، وهي رواية شعرية تتأرجح بين الأمل واليأس.
أوباما يعلن قائمة قراءاته الصيفية باراك أوباما قائمة قراءات الصيف ماثيو ديزموند مارتن لوثر كينج رواية إثارة كتاب غير خيالي

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال