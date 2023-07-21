منها كتاب "الفقر فى أمريكا".. أوباما يعلن قائمة قراءاته الصيفية
أصدر الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، باراك أوباما، قائمته السنوية لتوصيات الكتب، والتي تضم تسعة كتب متنوعة ما بين الروايات متنوعة الثيمات والكتب غير الخيالية.
قائمة قراءات الصيف
واعتاد الرئيس الأسبق نشر قائمة الكتب التي يقرأها في الصيف منذ عام 2009، وأصدر قائمة لكل عام منذ ذلك الحين، باستثناء عامي 2012 و2013.
نشر أوباما قائمة هذا العام على "إنستجرام"، وكتب موضحًا: هذه بعض الكتب التي أقرأها هذا الصيف، اطلع عليها وأخبرني بما يجب أن أقرأه بعد ذلك.
وقد ضمت القائمة الكتب التالية:
- "الفقر في أمريكا" لماثيو ديزموند، وهو كتاب غير خيالي، نشر هذا العام، ويحلل فيه المؤلف الجذور الاجتماعية للفقر في الولايات المتحدة.. يرى ديزموند في كتابه أن فهم الفقر يتطلب فحص السياسات العامة والقوانين والإعفاءات الضريبية لإظهار كيف تنفق الولايات المتحدة بالفعل مبالغ كبيرة على البرامج الاجتماعية، إذ تأتي أمريكا في المرتبة الثانية بعد فرنسا في هذا الصدد، لكنها تعطي أكبر قدر لمن هم في أقل حاجة لها.
- "Small Mercies"، وهي رواية إثارة تدور أحداثها في بوسطن بالسبعينيات، من تأليف دينيس ليهان، مؤلف كتاب "النهر الغامض".
- "ملك: حياة" لجوناثان إيج، وهو سيرة ذاتية عن مارتن لوثر كينج، وهو من أكثر الكتب مبيعًا في "نيويورك تايمز"، والتي وصفته الصحيفة بأنه "السيرة الذاتية النهائية" لمارتن لوثر كينج.
- "Hello Beautiful"، وهي رواية لآن نابوليتانو، تسرد قصة حياة عائلة إيطالية أمريكية، والرواية أيضًا كانت من اختيارات نادي كتاب أوبرا وينفري.
- رواية "All the Sinners Bleed" لشون أندريه كوسبي، وهي عمل إثارة عن قاتل متسلسل تدور أحداثها في الجنوب.
- "بيرنام وود" للمؤلف الحائز على جائزة بوكر، إليانور كاتون، وهي رواية إثارة بيئية.
- "ما لم يستطع نابليون فعله" بقلم دي كيه نورو، وهي رواية تغوص في التوتر بين الهويات الإفريقية والأمريكية.
- "الرهان: قصة حطام السفينة، التمرد والقتل" لديفيد جران، وهو كتاب غير خيالي عن رهان تمرد القرن الثامن عشر.
- "الساعة الزرقاء" لتيفاني كلارك هاريسون، وهي رواية شعرية تتأرجح بين الأمل واليأس.