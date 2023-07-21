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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فى محبة الراحلين".. الكردى وإبراهيم فى أمسية بـ"الأعلى للثقافة" الأربعاء

صورة الفعالية
صورة الفعالية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية فى محبة الراحلين الدكتور عبدالرحيم الكردى والدكتور محمد حمدى إبراهيم، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية بالتعاون مع لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق  ٢٦ يوليو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألف بائي: الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية دارالعلوم جامعة القاهرة، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة جهاد محمود أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبى بجامعة بنى سويف، والدكتور عادل النحاس أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية والمساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، والدكتورة نانسى إبراهيم مدرس بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، والدكتور هشام درويش رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة القاهرة.

المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي الدكتور عبد الرحيم الكردي محمد حمدى إبراهيم لجنة الدراسات الأدبية واللغوية الأعلي للثقافة

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