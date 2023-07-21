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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

225 ألف خدمة ضمن "100 يوم صحة" في 24 ساعة

١٠٠ يوم صحة
١٠٠ يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديم 225 ألفا و150 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الخميس 20 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و756 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25 ألفا و458 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ682 طفلًا، فيما قدمت 39 ألفًا و106 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1414 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و2246 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1363 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 11 ألفا و132 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و206 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 26 ألفًا، و167 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 29 ألفًا، و502 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 68 ألفًا و118 طفلًا .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

100 يوم صحة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي الاعتلال الكلوى التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة التثقيف الصحي الأمراض المزمنة التوعية والتثقيف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السرطانية الزيارات المنزلية الصحة والسكان إ

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