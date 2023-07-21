إزالة 38 تعديًا ضمن الموجة 21 بمركزى مغاغة وبنى مزار بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة واصلت حملات الإزالة ضمن الموجة 21 المرحلة الثالثة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة، والقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية.

ونفذ المركز حملة إزالات مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تمكن مجلس قروي شم من رصد وإزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، وأزالت الوحدة المحلية بطنبدي 6 حالات تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية.

وأكد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة في إزالة التعديات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وقامت بتنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية، وشن المهندس إيهاب عبدالقوى وعلى الكيال، نائبا رئيس المركز ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الجمعية الزراعية وأحمد بهلول، مدير إدارة الإزالات والإشغالات حملة مكبرة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بصندفا أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ على أرض زراعية بأشروبه وصندفا على مساحة 11 قيراطا و10 أسهم، وتم تسليم الحالات إلى مسئول الجمعية الزراعية لمتابعة عدم التعدي، وتم التحفظ على خلاطة.

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