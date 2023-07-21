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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض يرد على جدل صورة عادل إمام ببوستر مهرجان المسرح القومي

محمد رياض
محمد رياض

رد الفنان محمد رياض، على الجدل الذي أثير بعد طرح البوستر الرسمي لمهرجان المسرح القومي، بسبب صورة الزعيم عادل إمام عليه.

وكشف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، سر اختيار صورة للفنان عادل إمام، من أعماله الدرامية وعدم أخذ صورة من أعماله المسرحية، مؤكدًا أن الصور ة تم اختيارها من ضمن آلاف الصور، لأن بها حياة وعمق، كما أنه لايريد أن يختزل الفنان عادل إمام في عمل مسرحي.

وتابع، أن أحد الكتاب قال "مصر فيها حاجة حلوة مصر فيها عادل إمام"، بالإضافة إلى الترحيب الكبير من الدول العربية بشخصية عادل إمام وحبهم له. 

مواعيد المهرجان

يذكر أن مهرجان القومي للمسرح من المقرر أن يبدأ يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، وسط العديد من الفاعليات والندوات.

محمد رياض الجدل البوستر مهرجان المسرح القومي أعماله المسرحية

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