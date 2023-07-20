"الصحة" تعلن نتائج التحقيقات حول وجود حمى الضنك فى قنا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرئاسة الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن نتائج التحقيقات حول المرض الغامض بقرية العليقات في قنا، مشيرًا إلى أنه في ضوء التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة والسكان بشأن حالات المرض التي تم العثور عليها في نجع صندل بقرية العليقات في مركز قوص - محافظة قنا.

وأشار المتحدث الرئاسة الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن هناك فرقًا متخصصة من وزارة الصحة درست الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض وأخذت عينات معملية لفحصها، متابعًا: كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي بما في ذلك عينات من البعوض ويرقات البعوض، وأرسلت جميعها للفحص في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وأظهرت النتائج المعملية قياسات كثافة البعوض، التصنيف، مراقبة الحشرات، فحص اليرقات، ووجود البعوض الذي ينقل حمى الضنك المعروفة باسم الزاعجة المصرية، وأظهرت عينات الدم المأخوذة من الحالات من خلال فحص الأجسام المضادة والحمض النووي أن بعض العينات كانت إيجابية لحمى الضنك (حمى تكسير العظام).



وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك (حمى تكسير العظام) عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا ينتقل مباشرة بين البشر، ولكن من خلال لدغة البعوض المصاب، والمرض موجود في أكثر من 100 دولة حول العالم ويقدر عدد الإصابات بالمرض بنحو 400 مليون حالة سنويًا.

يواجه 40% من سكان العالم التعرض للمرض ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 95٪ من الحالات المبلغ عنها في العالم تظهر أعراضًا خفيفة، في حين أن العديد من الإصابات لا تظهر عليها أعراض أو تنتج فقط أعراضًا خفيفة مثل الصداع الشديد، وآلام خلف العينين، وآلام العضلات والمفاصل، والغثيان، والقيء، وتورم الغدد، والطفح الجلدي.

عادة ما تستمر الأعراض من يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحمى (الباراسيتامول) وتتكرر الفاشيات، وتتراوح وبائيات المرض من 3 إلى 5 سنوات.

الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة Aedes aegypti وينتقل المرض بدرجة أقل عن طريق Aedes albopictus، ينتقل الفيروس إلى الإنسان عن طريق لدغات إناث البعوض المصابة، وسائل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان عدم حدوث وفيات بالمرض، فيما كانت جميع الحالات المصابة خفيفة وتتلقى العلاج في المنزل.

يذكر أنه لا توجد حالات من القرية محصورة بالمستشفيات نتيجة الإصابة بحمى الضنك، وبعضها له علاقة بحالات ظهرت عليها أعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

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