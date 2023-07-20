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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط عمراني: مصر في عهد الرئيس السيسي لم تقيم خيمة إيواء واحدة

تل العقارب
تل العقارب

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لم تقيم خيمة إيواء واحدة، منذ 2014، فلم يبات مصري أو عربي في خيمة إيواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "القيادة السياسة بعد 2014 تولت نهج وهو القضاء على جميع ما يؤرق المواطن المصرى، إذ أنها رأت أن المسكن ليس مأوى لكنه حياة للمواطن المصري".

وأكد أن المسكن حياة له 3 ركائز أساسية، الحوائط وفرص العمل والبنية التحتية الأساسية، كلها تنظم وتوجد منظومة للمسكن، لذا قامت الدولة بترتيب أولوية المسكن للمواطنين المصريين للوصول لأهدافها.

وأوضح أن أولى تلك الأهداف بإزالة المناطق شديدة الخطورة مثل منطقة الطيبى وتل العقارب والسيدة زينب، وهى مناطق غير آدمية، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت لنموذج للعمارة الحديثة التي تتوائم مع الطراز المعماري القائم في منطقة السيدة، وأصبحت اليوم روضة السيدة 1 وروضة السيدة 2، من خلال وحدات سكنية آمنة وتهوية وإضاءة طبيعية.

الرئيس السيسي الاسكان خيمة إيواء المواطن المصري التخطيط العمراني

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