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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل متهم بقتل منجد وتقطيع جثته للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحالت نيابة المعادي عاملا لمحكمة الجنايات بتهمة قتل خطيب زوجته السابق وتقطيع جثته، لشكّه فى وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجته.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، حول واقعة العثور على أشلاء جثة مواطن داخل أكياس بلاستيكية بكورنيش المعادي أن المجنى عليه تبين إصابته بـ4 طعنات في البطن، و4 طعنات في منطقة الظهر، وتم التمثيل بجثته وتقطيعها لأجزاء ووضعها في 6 أكياس بلاستيكية وتركها بكورنيش المعادي.

أضافت تحقيقات النيابة الأولية أن المجنى عليه يعمل منجد وفى منتصف الأربعينات وحرر بلاغ باختفائه.

نيابة المعادي محكمة الجنايات قتل علاقة عاطفية منجد تحقيقات النيابة

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