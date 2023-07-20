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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ابدأ حلمك".. البانتومايم ومدارس المسرح في أسبوع تدريبي بالوادي الجديد

ابدأ حلمك
ابدأ حلمك

انطلق أسبوع تدريبي جديد من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لتدريب أبناء المحافظة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ويستمر الأسبوع بمركزي الداخلة والخارجة حتى 24  يوليو الحالي.

على مسرح سينما هيبس أقيمت التدريبات بإشراف المخرج أحمد السيد، والذي واصل تدريب المشاركين على حركات البانتومايم من خلال مشهد القنبلة وهو تصوير لبعض المشاهد الارتجالية عن الخوف واستخدام الجسد، أما الفنان مناضل عنتر فاستمر في تدريبهم على الإيقاع المتغير "هيب هاب" مع تغير الإيقاع واختلافات الحركة على الموسيقى المعاصرة، بالإضافة إلى التدريب الحركي على الموسيقى الصوفية وتطوير الحركة الراقصة الشعبية إلى أشكال حركية أكثر حداثة.

جاءت التدريبات بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرجين حسن رفقي ومحمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

كما شهد مسرح قصر ثقافة موط تدريبات جديدة مع المؤلف والكاتب سعيد حجاج والذي قام بإلقاء محاضرة عن المدارس المسرحية المختلفة منذ نشأة المسرح وحتى الآن منذ المدرسة الكلاسيكية الجديدة والمدرسة الرومانسية والمسرح الملحمي والعبثي.

كما واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية ومراجعة على الأغاني التى تم التدريب عليها من قبل، بالإضافة إلى التدريب على غناء يتنوع ما بين الوطني والجنوبي والصعيد وأغاني من تراث الواحات.

يشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بدأت في ترتيبات إقامة أسبوع ثقافي مكثف متنوع يقام برعاية وزارة الثقافة استكمالا للفعاليات المقدمة بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة، حيث تم الاتفاق مع مسئولي المحافظة على إقامة الأسبوع خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع تعامد الشمس على معبد هيبس، على أن يضم الأسبوع مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية المقرر عقدها بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة لحفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك"، وإحياء حفل ضخم على أرض معبد هيبس بالخارجة، وانطلاق مشروع "أهل مصر" المقدم لأطفال المحافظات الحدودية.

مشروع ابدأ حلمك الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية مسرح سينما هيبس الداخلة المخرج أحمد السيد

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