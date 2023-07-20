رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن منح برونو فيرنانديز شارة القيادة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن قائد الفريق الجديد، بعد سحبها من هاري ماجواير.

وسبق أن سحبت إدارة النادي شارة القيادة من هاري ماجواير، مدافع الفريق، عقب نهاية الموسم الماضي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله منح شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل للبرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب الفريق.

وارتدى فيرنانديز شارة قيادة يونايتد في العديد من المباريات خلال الموسم الماضي، مما دفع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، لمنحه الشارة بشكل دائم.

وشارك برونو فيرنانديز في 185 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 64 هدفًا وصنع 54 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل، بمواجهة فريق ولفرهامبتون ووندرز على ملعب أولد ترافورد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بحصوله على 75 نقطة، ليضمن العودة للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.