ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن منح برونو فيرنانديز شارة القيادة

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن قائد الفريق الجديد، بعد سحبها من هاري ماجواير.

وسبق أن سحبت إدارة النادي شارة القيادة من هاري ماجواير، مدافع الفريق، عقب نهاية الموسم الماضي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله منح شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل للبرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب الفريق.

وارتدى فيرنانديز شارة قيادة يونايتد في العديد من المباريات خلال الموسم الماضي، مما دفع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، لمنحه الشارة بشكل دائم.

وشارك برونو فيرنانديز في 185 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 64 هدفًا وصنع 54 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل، بمواجهة فريق ولفرهامبتون ووندرز على ملعب أولد ترافورد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بحصوله على 75 نقطة، ليضمن العودة للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد هاري ماجواير برونو فيرنانديز الدورى الانجليزى قائد مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

تصنيف صندوقنا السيادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق