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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سكاي سبورتس": أهلي جدة يفاوض ماركو سيلفا لتولي تدريب الفريق

ماركو سيلفا
ماركو سيلفا

تسعى إدارة نادي أهلي جدة السعودي، لإقناع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، بتدريب فريقهم في الموسم المقبل.

ويقود ماركو سيلفا فولهام فنيًا منذ توليه المهمة في يوليو 2021.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس، بأن إدارة الأهلي قدمت عرضًا قيمته 40 مليون جنيه استرليني لماركو سيلفا لإقناعه بتولي منصب المدير الفني للفريق على مدار موسمين.

وينتهي عقد ماركو سيلفا مع فولهام بحلول 30 يونيو 2024.

وأشارت سكاي إلى أن ممثلي ماركو سيلفا متواجدين في لندن حاليًا من أجل خوض المفاوضات مع مسئولي النادي السعودي.

ويتضمن عقد ماركو سيلفا مع فولهام شرطًا جزائيًا قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني.

وبدأ ماركو سيلفا مسيرته كمديرًا رياضيًا لنادي إستوريل برايا البرتغالي في صيف 2011، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق في سبتمبر من العام نفسه لمدة عام واحد ثم انتقل لتدريب سبورتنج لشبونة في صيف 2014 وبعد عام واحد تولى تدريب نادي أولمبياكوس اليوناني لمدة عام، ثم تولى تدريب هال سيتي بين يناير ومايو 2017، قبل أن ينتق لندريب نادي واتفورد في صيف 2017 وحتى يناير 2018، ثم انتقل لتدريب نادي إيفرتون صيف 2018 ورحل عنه في ديسمبر من عام 2019، قبل أن يتولى تدريب فولهام في 2021.

أهلي جدة نادي أهلي جدة ماركو سيلفا فولهام الدورى الانجليزى

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