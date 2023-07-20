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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم من "الأعلى للجامعات"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

صرح الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، بأنه للعام الثاني على التوالي تواصل المجلات العلمية بجامعة طنطا، الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى حصادًا لجهود الجامعة المبذولة فى دعم المجلات العلمية بالكليات وتطبيق وتعميم سياسات وآليات النشر الدولي والمتابعة الدقيقة لقواعد البيانات ودعم عمليات البحث العلمي التخصصي والبيني، مع توفير كل الإمكانات لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة.

كما يعكس قدر الجهد المبذول من القائمين عليها إداريا وفنيا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق المكانة الريادية للجامعة وتحسين التصنيفات الدولية، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضى.

الاستراتيجي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى

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