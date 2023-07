12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم

قال د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إنه للعام الثاني على التوالي تواصل المجلات العلمية بجامعة طنطا الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتى حصاد لجهود الجامعة المبذولة فى دعم المجلات العلمية بالكليات وتطبيق وتعميم سياسات وآليات النشر الدولي والمتابعة الدقيقة لقواعد البيانات ودعم عمليات البحث العلمي التخصصي والبيني، مع توفير الإمكانات لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة.

كما يعكس قدر الجهد المبذول من القائمين عليها إداريًا وفنيًا ،وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق المكانة الريادية للجامعة وتحسين التصنيفات الدولية، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

من جانبه، أوضح د.كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المجلات العلمية التابعة لكليات جامعة طنطا التي حصدت أعلى تقييم طبقاً للمجلس الأعلى للجامعات شملت مجلة (Tanta Scientific Nursing Journal) الصادرة عن كلية التمريض، ومجلة (Tanta Dental Journal) الصادرة عن كلية طب الأسنان، ومجلتي (التجارة والتمويل) و(البحوث المحاسبية) الصادرتين عن كلية التجارة، ومجلة (روح القوانين) الصادرة عن كلية الحقوق، والمجلة العلمية (علوم التربية الرياضية) الصادرة عن كلية التربية الرياضية، والمجلة العلمية (علوم التربية النوعية) الصادرة عن كلية التربية النوعية ومجلة Journal of engineering Researchالصادرة عن كلية الهندسة، ومجلة Tanta Medical Journal الصادرة عن كلية الطب، ومجلتي International Journal of Instructional Technology and Educational Studies ومجلة كلية التربية الصادرتين عن كلية التربية، ومجلة Delta Journal of science الصادرة عن كلية العلوم، فيما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية الصيدلة Journal of Advanced medical and pharmaceutical Research على تقييم 6.5 من 7 طبقاً لأحدث تقييم.