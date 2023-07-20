تفاصيل الحفل الختامي لمعرض زايد لكتب الأطفال فى دورته الأولى

تنظم مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، حفلًا ختاميًا لمعرض زايد لكتب الأطفال، فى مدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 23 يوليو، بموقع نادي الشيخ زايد الرياضي الجديد.

الحفل الختامي لمعرض زايد لكتب الأطفال

ومن المقرر أن يحضر الحفل، قيادات جهاز مدينة الشيخ زايد ونادي الشيخ زايد الرياضي، وبمشاركة كل من الفنان سامح حسين، والإعلامي طارق علام.

ويأتي معرض زايد لكتب الأطفال، في دورته الأولى، تحت شعار "أطفال زايد يقرأون فى الصيف"، وذلك بمشاركة عدد كبير من كُـتّاب وناشرى كتب الأطفال والوسائل التعليمية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد.

وتركز الدورة الأولى من معرض زايد لكتب الأطفال من أجل تشجيع الأطفال على القراءة، حيث يقام المعرض على مساحة 1600 مترا مربعا، بمساحة مخصصة لناشرى كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرح مخصص للأطفال وأماكن للرسم وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحى من 11 حتى 4 عصرًا يوميًا.

شخصية المعرض

وقد وقع اختيار شخصية الدورة الأولى لمعرض كتب الأطفال، الكاتب الكبير يعقوب الشارونى وذلك تقديرا لدوره الرائد فى الكتابة للطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

ويزدحم البرنامج الثقافي لمعرض زايد لكتب الأطفال، بالفعاليات الهامة، والتي تستمر من الساعة السادسة مساءً حتى 11 مساءً، وندوات تثقيفية للأم والأسرة، كما يضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين فى أدب الطفل، منهم سماح ابو بكر عزت وسارة سيف، والدكتور محمد فتحى والكاتبة مى عبد الهادى والحكاء هيثم السيد كما تقام مسابقة يومية داخل أروقة المعرض للأطفال فى الثامنة مساءً.

وشهدت الأيام الماضية، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الأطفال بشكل عام، مع تواجد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن فعاليات معرض كتب الأطفال.