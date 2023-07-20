ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القرشية بالغربية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهدت قرية القرشية، التابعة لمركز السنطة بالغربية حادثًا مؤلمًا ومفجعًا جراء انقلاب سيارة أسفرت عن إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة والسائق بجروح بالغة. 

وأرجع أهالي القرية أسباب الحادث إلى تدني مستوى الطريق المعروف بـ"طريق الموت (القرشية - شبشير) الذي يمتد لمسافة خمسة كيلومترات، حيث يشهد الطريق حوادث متكررة بسبب التكاسل والإهمال في صيانة وتأهيله.

ويروي شهود عيان أن المقاول المُسند إليه أعمال رصف الطريق لم يضع أي إشارات تحذيرية على جزء من الطريق يبلغ طوله 700 متر، كما لم يتم تنظيف طبان الطريق من الكسر الناتج عن أعمال الصيانة وعدم استواء منسوب الجزء الذي تم رصفه، وهذا ما أدى في النهاية إلى انقلاب السيارة وسط الزراعات.

وتعد الطريق المذكورة شديدة الأهمية حيث تربط ستة مراكز من أصل ثمانية في محافظة الغربية، وهي طنطا، السنطة، المحلة، زفتي، سمنود وقطور، وتطلب الحادثة التحقيق في أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الطريق وتوفير الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة. 

وقال عماد جعفر، أحد أهالي القرية، الذين شهدوا الواقعة، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونأمل في إجراء الصيانة اللازمة وتحسين الطريق لضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث السير في المستقبل، مؤكدًا أن أهالي القرية يتمنون أن تتم صيانة الطريق بشكل سريع حتي تتجنب القرية هذه الحوادث المتكررة يوميًا.

الحادث المؤلم في القرية القرشية بالسنطة يعد جزءًا من سلسلة حوادث السير الخطيرة التي تحدث على الطريق المذكور، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين على مر السنوات الماضية.

وطالب الأهالي بالتدخل الفوري من جهات الاختصاص لتحسين حالة الطريق وإصلاح المشكلات التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير، وتوفير الإجراءات الواجبة لحماية المواطنين من مخاطر الطريق، مطالبين الجميع بالعمل معًا للحد من حوادث السير من خلال الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة وتوفير الصيانة اللازمة للمركبات، والالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام الطرق، والتعاون مع الجهات المعنية في تحسين الطرق والحفاظ عليها للحد من حوادث السير وحماية المواطنين.

إصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق القرشية بالغربية أسباب الحادث أهالى القرية الفحوصات الطبية اللازمة الشفاء العاجل انقلاب السيارة تلقي العلاج اللازم هما سلامة المواطنين في محافظة الغربية قواعد المرور بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

تشغيل 6 محطات جديدة بالمترو.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

احذروا الموجة اللاهبة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبد العزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق