إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القرشية بالغربية

شهدت قرية القرشية، التابعة لمركز السنطة بالغربية حادثًا مؤلمًا ومفجعًا جراء انقلاب سيارة أسفرت عن إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة والسائق بجروح بالغة.

وأرجع أهالي القرية أسباب الحادث إلى تدني مستوى الطريق المعروف بـ"طريق الموت (القرشية - شبشير) الذي يمتد لمسافة خمسة كيلومترات، حيث يشهد الطريق حوادث متكررة بسبب التكاسل والإهمال في صيانة وتأهيله.

ويروي شهود عيان أن المقاول المُسند إليه أعمال رصف الطريق لم يضع أي إشارات تحذيرية على جزء من الطريق يبلغ طوله 700 متر، كما لم يتم تنظيف طبان الطريق من الكسر الناتج عن أعمال الصيانة وعدم استواء منسوب الجزء الذي تم رصفه، وهذا ما أدى في النهاية إلى انقلاب السيارة وسط الزراعات.

وتعد الطريق المذكورة شديدة الأهمية حيث تربط ستة مراكز من أصل ثمانية في محافظة الغربية، وهي طنطا، السنطة، المحلة، زفتي، سمنود وقطور، وتطلب الحادثة التحقيق في أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الطريق وتوفير الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة.

وقال عماد جعفر، أحد أهالي القرية، الذين شهدوا الواقعة، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونأمل في إجراء الصيانة اللازمة وتحسين الطريق لضمان سلامة المواطنين والحد من حوادث السير في المستقبل، مؤكدًا أن أهالي القرية يتمنون أن تتم صيانة الطريق بشكل سريع حتي تتجنب القرية هذه الحوادث المتكررة يوميًا.

الحادث المؤلم في القرية القرشية بالسنطة يعد جزءًا من سلسلة حوادث السير الخطيرة التي تحدث على الطريق المذكور، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين على مر السنوات الماضية.

وطالب الأهالي بالتدخل الفوري من جهات الاختصاص لتحسين حالة الطريق وإصلاح المشكلات التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير، وتوفير الإجراءات الواجبة لحماية المواطنين من مخاطر الطريق، مطالبين الجميع بالعمل معًا للحد من حوادث السير من خلال الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة وتوفير الصيانة اللازمة للمركبات، والالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام الطرق، والتعاون مع الجهات المعنية في تحسين الطرق والحفاظ عليها للحد من حوادث السير وحماية المواطنين.