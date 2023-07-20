وزارة العمل : ختام برنامج تدريبي في مجال التسويق الإلكتروني لشباب أسوان

تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بمحافظة أسوان بشأن إنتهاء فاعليات أولي برامج التسويق الالكتروني بمعمل الحاسب الآلي بمركز تدريب مهني المحمودية، والذي يأتي في إطار تنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل و برنامج الأغذية العالمي WFP، والذي تم الاعلان عنه في يونيو الماضي عبر الرابط الالكتروني المخصص للتقدم لهذا البرنامج، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وحرصه علي تقديم أفضل الخدمات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين والراغبين في العمل من خلال دراسة جيدة لمتطلبات سوق العمل من المهن وعلي رأسها وظائف تكنولوجيا المعلومات والمستقبل ومراعاة ذلك في البرامج التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين.

وأفاد فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن هذه البرامج تم اجراء اختبارات ما قبل التدريب لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق واجتياز الاختبار النظري السابق للتدريب وتم البدء في تنفيذ البرنامج لعدد 20 متدرب للمجموعة الأولى، يليها تنفيذ تدريب المجموعة الثانية في نهاية يوليو الجاري، موضحاً أن البرنامج ينقسم الي ثلاثة أجزاء تدريبية وهي المهارات الذاتية _ التسويق الالكتروني-الفوتوشوب.

وأضاف مدير المديرية ان المتدربين في نهاية البرنامج التدريبي قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية علي جهودهم وحرصهم علي إتاحة مثل هذه البرامج التدريبية للشباب المقبل والباحث عن العمل و مدي استفادتهم عملياً وعلمياً وكيف اثرت هذه البرامج في إعادة تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وعن أهمية استثمار المهارات التدريبية المكتسبة من خلال البرنامج في التفكير جدياً في إنشاء شركات تسويقية مصغرة مكونة من فريق عمل المجموعة التدريبية ذاتها، كما تقدموا بالشكر لبرنامج الأغذية والقائمين على دعمه لهم خلال فترات التدريب والخدمات المقدمة إليهم بمركز التدريب التابع لمديرية العمل.