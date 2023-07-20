بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق قصر الباسل بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بمدخل قصر الباسل بدائرة مركز إطسا بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانهم السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع بدائرة مركز شرطة إطسا، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجميعهم من محافظة المنيا وهم: محمد حسن- 25 سنة، محمد محمود- 21 سنة، مديحة محمد- 32 سنة، محمود محمد- 16 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.