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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سوهاج" تناقش تطورات النظام الوطني لإدارة الطوارئ والمرور

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع مديري إدارات الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة سير وانتظام العمل وتذليل أية معوقات، وسرعة التعامل مع البلاغات المختلفة،  بحضور عز الدين الطاهر مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات الأزمات بالوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد نائب المحافظ أهمية إدارات الأزمات وسرعة تعامل مديري الأزمات مع البلاغات من خلال الربط بمجموعات تواصل اجتماعي "واتس آب"، والتعاون الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، وإخطار الغرفة بكافة البلاغات أولا بأول مدعومة بالصور من موقع الحدث، وألا يعتمد مديري الإدارات في نقل الحدث وتحديد سبب الأزمة أو الحادث على الجهات الحكومية فقط، بل يمتد إلى الأفراد والشائعات المتداولة في تحديد السبب.

ومن جهته، استعرض مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة، موقف الإدارة وكيفية العمل مع قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وقطاع الأزمات بوزارة التنمية المحلية، أيضا تطورات النظام الوطني لإدارة الطوارئ والمرور بمرحلتين مختلفتين، مشيرا إلى إعداد التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية بكافة الأحداث اليومية التي تحدث، ونقل الحوادث وتحديد سبب الحادث، معلنا عن رقم الخط الساخن لأزمات المحافظة وهو "114". 

إدارة الازمات التعامل مع الهيئات الحكومية الجهات الحكومية الحلول العاجلة الشائعات المتداولة الشرب والصرف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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