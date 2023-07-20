إصابة 10 في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل على دائري الفيوم

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث سيارة أجرة صندوق وتروسيكل على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بحادث تصادم بين سيارة أجرة "صندوق" محملة بالركاب، وتروسيكل على الطريق الدائري بالفيوم، أمام دخلة أبو عش بدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ9 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.